Bayrampaşa'da Servis Minibüsü Devrildi: 11 Yaralı
1 saat önce
Bayrampaşa'da bir otomobile arkadan çarpan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Bayrampaşa'da bir otomobile arkadan çarpan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye, Hal Yolu üzerinde seyir halindeki Deniz Özşafak'ın kullandığı 34 JJ 0754 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden 34 BKT 948 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerleri aşarak yolun kenarındaki boş alana devrildi.
Kazada servis minibüsünde bulunan 11 yolcu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Hal Yolu istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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