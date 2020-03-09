Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı

6 saat önce

Bayrampaşa E-5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı.

Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı, System.String[]

Bayrampaşa E-5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangını nedeniyle E-5 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.


Olay, saat 10: 00 sıralarında E-5 Karayolu Bayrampaşa Mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E-5 Karayolu Edirne istikametine seyir halinde olan Samet A., yönetimindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobilden dumanların yükseldiğini görünce aracı emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. Alevler içerisinde yanmaya başlayan otomobili gören diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde yanan otomobile müdahale etti.


Kısa sürede söndürülen otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, Otomobildeki yangın nedeniyle E-5 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç trafiği oluştu. - İSTANBUL

Bayrampaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
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