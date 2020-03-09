Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı - Son Dakika

Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı

6 saat önce

- Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı E5 Karayolunda trafik yoğunluğu Bayrampaşa E5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı.

- Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı

E5 Karayolunda trafik yoğunluğu

İSTANBUL - Bayrampaşa E5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangını nedeniyle E5 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, saat 10: 00 sıralarında E5 Karayolu Bayrampaşa Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E5 Karayolu Edirne istikametine seyir halinde olan Samet A., yönetimindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobilden dumanların yükseldiğini görünce aracı emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. Alevler içerisinde yanmaya başlayan otomobili gören diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde yanan otomobile müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, Otomobildeki yangın nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç trafiği oluştu.

Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı

Bayrampaşa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Karabük'te yoldan çıkan araç, çalılıklar sayesinde dereye düşmekten kurtuldu
Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü Kavga etmek için balkondan aşağı atladı! Olay anı kamerada İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:29:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]