Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da 'Sıfır Atık' Dönemi Başladı

Bayrampaşa'da 'Sıfır Atık' Dönemi Başladı

10 dakika önce

Gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakmak ve atıklar ile kaybedilen milli servetin geri kazanılması amacıyla 'Sıfır Atık Projesi' pratik olarak Bayrampaşa'da uygulanmaya başlandı.

Bayrampaşa'da 'Sıfır Atık' Dönemi Başladı, System.String[]
Gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakmak ve atıklar ile kaybedilen milli servetin geri kazanılması amacıyla 'Sıfır Atık Projesi' pratik olarak Bayrampaşa'da uygulanmaya başlandı.

Bayrampaşa Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında atıkları kaynağında ayrıştırmaya belediye binasında başladı. Uygulama çerçevesinde belediye binasındaki çöp kutuları kaldırıldı ve katlara atıkları ayrı toplamaya elverişli, çevreye duyarlı akıllı çöp kutuları konuldu. Belediye personeli konuyla ilgili olarak Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından bilgilendirildi.

Öte yandan ÇEVKO Vakfı Eğitim Şefi Murat Anaç da atıkların kaynağında ayrıştırılması, atıkların geri kazandırılarak ekonomiye katkı sağlanması, atık miktarının azaltılarak doğal kaynakların verimli kullanılması konuları hakkında personele eğitim verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:58 Kaynak: İHA

Emine Erdoğan, Bayrampaşa, Güncel
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