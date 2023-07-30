Bayrampaşa'da Silahlı Kavga: Polis Memuru Vuruldu - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Silahlı Kavga: Polis Memuru Vuruldu

30.07.2023 23:29

Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru silahla vuruldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kahvehanede bulunanlar panik halinde kaçıştı. Polis memuru ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 8 adet kovan bulundu ve kaçan 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BAYRAMPAŞA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru silahla vuruldu. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı görülürken, kahvehanede oturanların panik halinde kaçıştığı anlar da saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Okul Caddesi üzerinde bulunan Şehit Onur Ayaydın Parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı gören ve izinde olduğu öğrenilen polis memuru Y. Ş. D., kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan Y. Ş. D. açılan ateş sonucu kasığından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİLAH SESLERİNİN ARDINDAN KAHVEHANEDE PANİK YAŞANDI

Olay yerinin yakınında bulunan kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin koşarak kaçtığı görülürken, silah seslerinin ardından kahvehanede yaşanan panik anları da kameraya yansıdı.

OLAY YERİNDE 8 KOVAN BULUNDUPolis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada sokak üzerinde 8 adet kovan bulundu. Yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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