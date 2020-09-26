Bayrampaşa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, System.String[]

Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullandığı kavgada, yoldan geçen bir kadın, merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bayrampaşa, Ankara, Kadın, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 19:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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