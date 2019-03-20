Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı; Saldırı Anı Kamerada

Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı; Saldırı Anı Kamerada

1 saat önce

BAYRAMPAŞA'da, alacak verecek meselesinden dolayı aralarında tartışan 2 kişiden biri silahla ateş etti.

Bayrampaşa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı; Saldırı Anı Kamerada, System.String[]
BAYRAMPAŞA'da, alacak verecek meselesinden dolayı aralarında tartışan 2 kişiden biri silahla ateş etti. Olayda 1 kişi yaralanırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Papatya Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail adlı kişi ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan, adı öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İsmail adlı kişi silahla yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Asayiş ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapattı, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerinde delil araştırması yaptı. Ekipler, olay yerinde 3 boş kovan tespit etti.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin birlikte sokakta yürüdükleri ve bir süre sonra apartmandan dışarı çıktıkları görülüyor. Saldırgan, İsmail adlı kişiye ateş ettikten sonra olay yerinden ayrılıyor. İsmail adlı kişi vurulmasının ardından yere yığılıyor. 

Öte yandan, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise, yaralının yerde yattığı ve çevredekilerin kendisiyle ilgilendiği anlar yer alıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:00 Kaynak: DHA

Bayrampaşa, Güncel
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