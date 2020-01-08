Bayrampaşa'da silahlı saldırının zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak'ta saat 00.20 sıralarında Murat Paşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde Okan B'nin silahla yaralamasına ilişkin çalışma başlattı.

Silahla yaralanan Okan B'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Okan B. polise verdiği ifadesinde Fatih S. olarak tanıdığı kişinin kendisini yaralayıp aracıyla kaçtığını anlattı.

Araç üzerinden çalışma yürüten ekipler, araç sahibinin Abdulfettah S. olduğunu belirledi.

Aracıyla seyir halinde olan şüpheli Abdulfettah S. Zeytinburnu ve Esenler'de yaşanan kovalamaca sonrası Davut Paşa Mahallesinde araçtan inerek kaçmaya çalışırken yakalandı.

Araçta bulunan Muhammet Y. de gözaltına alındı.

Şüpheli Abdulfettah S'nin üzerinden olayda kullandığı tabanca, 6 parça halinde 4.77 gram gelen metamfetamin, 4 extacy hap, araç içerisinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, araç içerisine dökülmüş halde 9 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.