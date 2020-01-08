Bayrampaşa'da silahlı saldırının zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak'ta saat 00.20 sıralarında Murat Paşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde Okan B'nin silahla yaralamasına ilişkin çalışma başlattı.

Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen Okan B. polise verdiği ifadesinde Fatih S. olarak tanıdığı kişinin kendisini yaralayıp aracıyla kaçtığını anlattı.

Ekipler yaptıkları incelemede araç sahibinin Abdulfettah S. olduğunu belirledi.

Aracıyla seyir halinde olan şüpheli Abdulfettah S. takibe alındı. Takip edildiğini anlayan Abdulfettah S, Esenler'de Davut Paşa Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya çalışırken yakalandı.

Araçta bulunan Muhammet Y de gözaltına alındı.

Şüpheli Abdulfettah S'nin üzerinden olayda kullandığı tabanca, 6 parça halinde bir miktar metamfetamin, 4 ecstasy hap, araçta yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, araç içerisine dökülmüş halde 9 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.