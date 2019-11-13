Bayrampaşa'da silahlı soygun (1)
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Bayrampaşa'da bir bankaya giren silahlı bir kişi, bir miktar parayı çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:55 Kaynak: AA
Bayrampaşa'da bir bankaya giren silahlı bir kişi, bir miktar parayı çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.
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