Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da silahlı soygun (1)
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da silahlı soygun (1) - Son Dakika

Bayrampaşa'da silahlı soygun (1)

6 saat önce

Bayrampaşa'da bir bankaya giren silahlı bir kişi, bir miktar parayı çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Bayrampaşa'da bir bankaya giren silahlı bir kişi, bir miktar parayı çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Bayrampaşa'da silahlı soygun (1)

Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:55 Kaynak: AA
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