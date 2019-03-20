Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Silahlı Yaralama

Bayrampaşa'da Silahlı Yaralama

53 dakika önce

Bayrampaşa'da silahlı bir şüpheli, borçlusunu vurarak kaçtı.

Bayrampaşa'da Silahlı Yaralama, System.String[]
Bayrampaşa'da silahlı bir şüpheli, borçlusunu vurarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Cevatpaşa Mahallesi Papatya Sokağı'ndaki bir binaya giren aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi, merdiven boşluğunda tartıştı.

Daha sonra dışarı çıkan silahlı kişi, peşinden gelen kişiyi vurdu. İsmail adındaki kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak yere yığılırken, silahlı şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Bu arada, yaşanan olay binanın güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:16 Kaynak: AA

Bayrampaşa, Güncel
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