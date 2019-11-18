Bayrampaşa'da sivrisinekle dört mevsim mücadele

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sivrisinek ile mücadele kapsamında, ilçedeki kanalları sıcak sisleme yöntemiyle ilaçlıyor.



Özellikle yaz aylarında vatandaşları rahatsız eden sivrisinekler, sonbahar ve kış aylarında sıcak yerlerde yuvalanıyor. Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bu yerlerin başında gelen kanallarda sıcak sisleme yöntemiyle ilaçlama yaparak sivrisinek üremesinin önüne geçiyor. Yapılan ilaçlama ile sivrisineklerin yanı sıra karasinek ve hamam böceği gibi canlılar da etkisiz hale getiriliyor. Böylece yaz aylarında Bayrampaşa'daki sivrisinek, karasinek ve hamamböceği sorunu da en aza indirgenmiş oluyor. İlaçlama sırasında kullanılan ilaçların insanlara ve diğer canlılara herhangi bir zarar vermediği belirtildi. - İSTANBUL