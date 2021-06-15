Bayrampaşa'da su basan alt geçitten yüzerek çıkan sürücü o anları anlattı - Son Dakika

- Bayrampaşa'da su basan alt geçitten yüzerek çıkan sürücü o anları anlattı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da yağmur sularıyla dolan alt geçitte mahsur kalan aracından yüzerek çıkan sürücü, o anları anlattı.

Bayrampaşa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt geçidi su bastı. Alt geçitte mahsur kalan araçta bulunan 3 kişi, adeta can pazarı yaşadı. Araçtaki iki kişi vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, sürücü ise yüzerek çıktı.

O anları anlatan sürücü Abdullah Yavuz, "Karşıdan geliyorduk biraz su vardı. O kadar yüksek değildi. Araba çıkmayınca yağmur basınca 5 dakika içerisinde su altında kaldık. Eyüpsultan'a doğru gidiyorduk. 2 vatandaş yardım etti. Teyze ile dayıyı çıkardı vatandaşlar. Ben de yüzerek çıktım" dedi.