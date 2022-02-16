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Bayrampaşa'da sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

Bayrampaşa'da sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

16.02.2022 20:17

Bayrampaşa'da sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu Bayrampaşa'da seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü virajı alamayarak takla attı.

Bayrampaşa'da sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

İSTANBUL - Bayrampaşa'da seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü virajı alamayarak takla attı. Araçtan şans eseri burnu bile kanamadan kurtulan sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay, Bayrampaşa, Kocatepe Mahallesi, Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EUF 888 plakalı aracı kullanan sürücü cadde üzerinde virajı alamayarak takla attı. Durumu gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Takla atan araç sürücüsü kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan araçtan kurtuldu. Cadde üzerinde araç trafiği polis tarafından kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye götürdü. Kazaya karışan kişinin durumun iyi olduğu öğrenildi. Aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden normale döndü.

Bayrampaşa'da sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Bayrampaşa'da sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Bayrampaşa'da sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

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Bayrampaşa, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika
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