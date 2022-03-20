Bayrampaşa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

20.03.2022 00:18

Bayrampaşa'da kaldırıma çarparak takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da kaldırıma çarparak takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde Beşire G. yönetimindeki 34 PSP 41 plakalı otomobil kaldırıma çarparak takla attı.

Araçta sıkışan sürücü Beşire G. ile Can B. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Hafif yaralanan sürücüye sağlık görevlilerince olay yerinde müdahale edilirken, Can B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bayrampaşa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı
Bayrampaşa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı
Bayrampaşa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

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Bayrampaşa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika
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