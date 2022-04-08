Bayrampaşa'da taksicilerle bir sürücünün kavgası kamerada - Son Dakika
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Bayrampaşa'da taksicilerle bir sürücünün kavgası kamerada

08.04.2022 15:35
Bayrampaşa'da taksicilerle bir sürücünün kavgası kamerada

İstanbul Bayrampaşa'daki bir akaryakıt istasyonunda minibüs sürücüsü ile taksiciler arasında tekme ve yumrukların kullandığı kavga yaşandı.

İstanbul Bayrampaşa'daki bir akaryakıt istasyonunda minibüs sürücüsü ile taksiciler arasında tekme ve yumrukların kullandığı kavga yaşandı. O anları bir başka aracın sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, Bayrampaşa'daki bir akaryakıt istasyonunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, taksici ile minibüs sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Taksi sürücüsü, eliyle minibüsün dikiz aynasını kırmaya çalıştı. İki taraf birbirlerine tekme ve yumruk darbeleriyle saldırırken olayı gören diğer taksiciler de kavgaya girdi. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesinin ardından kavga zor da olsa ayrıldı.

Kavgada ciddi bir yaralanma olmazken bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kayıt alırken bir yandan da olayı anlatan sürücü, "Taksicilerin kavgası başladı. Şu an elinde bıçak var. Taksinin arkasında birbirlerine giriyorlar. Arabanın aynasını kırıyor. Adama bütün taksiciler saldırıyor" dedi. - İSTANBUL

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Bayrampaşa, Akaryakıt, Minibüs, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da taksicilerle bir sürücünün kavgası kamerada - Son Dakika


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