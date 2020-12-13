Bayrampaşa'da evine çağırdığı buzdolabı teknik servisinin işini beğenmediği gerekçesiyle şahıslara tüfek doğrultarak, araçlarına zarar veren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan Özgür G, 5 Aralık'ta bozulan buzdolabının tamiri için eve beyaz eşya teknik servisini çağırdı.

Eve gelerek buzdolabının bakımını yapan iki usta, Özgür G'den tamir ücreti olarak 1200 lira istedi. Tamiratın istediği gibi yapılmadığını ve ücreti vermeyeceğini söyleyen Özgür G. ile ustalar arasında tartışma çıktı.

Pompalı tüfekle ustaların aracının yanına giden Özgür G, burada da devam eden tartışma sırasında ustalara ait hafif ticari aracın camlarını tüfeğin kabzasıyla kırdı.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Bu arada olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Özgür G'nin teknik servis çalışanlarıyla tartışması ve daha sonra araca silahla zarar verdiği anlar yer alıyor.