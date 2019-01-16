Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Tekstil Atölyesinde Yangın

Bayrampaşa'da Tekstil Atölyesinde Yangın

41 dakika önce

Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da Tekstil Atölyesinde Yangın, System.String[]
Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:40 Kaynak: AA

Muratpaşa, İtfaiye, Bayrampaşa, Güncel
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