Bayrampaşa'da Tekstil Atölyesinde Yangın
41 dakika önce
Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayrampaşa
'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa
Mahallesi Eski Edirne
Asfaltı'nda Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı.
İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:40 Kaynak: AA
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