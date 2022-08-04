BAYRAMPAŞA'DA HASTANELİK EDEN TİKTOK MERAKINA 3 GÖZALTI - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'DA HASTANELİK EDEN TİKTOK MERAKINA 3 GÖZALTI

04.08.2022 22:54
BAYRAMPAŞA'DA HASTANELİK EDEN TİKTOK MERAKINA 3 GÖZALTI

BAYRAMPAŞA'da Tiktok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayan M.K. (8), A.A. (11) ve S.B. (10) gözaltına alıdnı. 3 çocuk, 13 yaşından küçük oldukarı için ailelerine teslim edildi.

BAYRAMPAŞA'da Tiktok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayan M.K. (8), A.A. (11) ve S.B. (10) gözaltına alıdnı. 3 çocuk, 13 yaşından küçük oldukarı için ailelerine teslim edildi.

Olay, 1 Ağustos Pazartesi günü Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu. Bu esnada yanına gelen çocuklar, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu. Mehmet Y. bu soruları yanıtsız bırakınca çocuklardan biri belinden çıkardığı cam şişeyi kırarak Mehmet Y.'nin koluna sapladı. Daha sonra olay yerinden kaçan çocukların TikTok videosu çekmek için Mehmet Y.'yi yaraladığı iddia edildi. Kolundan yaralanan Mehmet Y., ameliyat olurken, ailesi ise çocuklardan şikayetçi oldu.Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonucunda M.K.(8), A.A.(11) ve S.B.(10) isimli çocukların olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.  3 çocuk da Gaziosmanpaşa'da bulunan evlerinde yakalandı. M.K, A.A. ve S.B. yaşlarının 13'ten küçük olması nedeniyle işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA HASTANELİK EDEN TİKTOK MERAKINA 3 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: BAYRAMPAŞA'DA HASTANELİK EDEN TİKTOK MERAKINA 3 GÖZALTI - Son Dakika
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