Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık Kamerada

Bayrampaşa'da Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık Kamerada

55 dakika önce

Bayrampaşa'da tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık kameradaİSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da 1'i kadın 3 kişi bir giyim mağazasından tırnakçılık yöntemi ile yaklaşık 2 bin 500 Dolar para çaldı.

Bayrampaşa'da tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık kamerada

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da 1'i kadın 3 kişi bir giyim mağazasından tırnakçılık yöntemi ile yaklaşık 2 bin 500 Dolar para çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Trikocular Caddesi'nde bulunan bir giyim mağazasında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, müşteri kılığında mağazaya gelen 3 kişiden biri içeri girerek kasaya doğru yöneldi. Kadın şüpheli mağaza içerisinde gezerken diğer şüpheli kapı önünde gözcülük yaptı. Kasaya yönelen şüpheli, almak istediği ürünleri mağaza çalışanına söyledi. Şüpheli, aldıkları ürünleri ödemek için mağaza çalışanına 100 dolar para uzattı. Suriyeli mağaza çalışanı, aldığı paranın üstünü geri vermek istediği sırada diğer şüphelilerde kasanın önüne geldi. Çeşitli sözlerle mağaza çalışanının kafasını karıştıran şüpheliler, tırnakçılık yöntemiyle yaklaşık 2 bin 500 dolar parayı ceplerine doldurdu. Parayı çalan şüpheliler, aldıkları ürünlerle beraber olay yerinden uzaklaştı.
Mağaza sahiplerinin, olay gecesi kasada sayım yaptığı sırada paranın eksik olduğu tespit edildi. Görüntüleri izleyen mağaza sahipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay anı kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden biri mağazaya girerek mağaza çalışanından beğendiği ürünleri istiyor. Mağaza çalışanı para üstü verdiği esnada kafasını karıştıran şüpheliler, kasada duran çalışanın elinden parayı alıp saymaya başlıyor. O sırada tırnakçılık yöntemiyle paraları ceplerine dolduran şüpheliler aldıkları ürünlerle beraber mağazadan çıkıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:27 Kaynak: İHA

İstanbul, Bayrampaşa, 3. Sayfa
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