Tokat şakası kanlı bitti! 2 kişi kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü - Son Dakika
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Tokat şakası kanlı bitti! 2 kişi kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

30.12.2022 12:36

İstanbul Bayrampaşa'da bir eğlence mekanında oturan iki arkadaştan birinin diğerine şaka olsun diye attığı tokattan sonra çıkan tartışma cinayetle bitti. Talihsiz adam 2 kişi tarafından silahla kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Adamın yanındakiler tarafından şiddet gördüğü anlar kameraya yansırken, 2 şüpheli yakalandı.

14 Aralık saat 04.30'da Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde bir eğlence mekanında oturan Ş.K. isimli şahsa, M.Ö. tarafından şaka amaçlı tokat atıldı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Bunun üzerine M.Ö. ve Ş.K arasında tartışma çıktı. Tartışma mekanın dışına taştı. U.K. isimli şahıs, yanında getirdiği 2 silahtan birini arkadaşı M.Ö'ye verdi. Ardından iki suç ortağı birlikte Ş.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.K.' nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri U.K'yi Başakşehir'deki adresinde M.Ö.'yü de Fatih'te yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan araştırmalarda 1 adet ruhsatsız silah ile 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan sevk edildikleri adli mahkemelerce tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Öte yandan talihsiz adamın yanındakiler tarafından sokak ortasında darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat şakası kanlı bitti! 2 kişi kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat şakası kanlı bitti! 2 kişi kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü - Son Dakika
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