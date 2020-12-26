Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Y.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaralı sürücüyü kurtardı.

Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak'ta seyreden 34 NZ 0121 plakalı kamyonetin sürücüsü Y.Ç. (22), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet devrilirken, sürücü araç içinde sıkıştı.

Bayrampaşa 'da kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

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