BAYRAMPAŞA'DA TRAFİK POLİSİNE ÇARPIP KAÇAN ARAÇ KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL'da kontrol noktasından kaçmaya çalışırken görevli bir polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan sürücü H.Ö. yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el kondu. "Çok pişmanım" diyen sürücüye 6 bin 56 lira ceza kesildi. Şüphelinin trafik polisine çarparak kaçma anı ise kameralar tarafından görüntülendi.

TEM bağlantı yolu İstanbul Yaş Meyve Sebze Hali önünde dün gece saat 21.50 sıralarında meydana gelen olayda, kontrol noktasından kaçmaya çalışan bir araç görevli trafik polisi Ömer Kılıç'a çarparak kaçmıştı. Trafik Denetleme şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaza anının kameralar tarafından görüntülendiği belirlenmişti. Görüntülerde şüphelinin kontrol noktasına yaklaştığı, duracak gibi yavaşladıktan sonra arkası dönük trafik polisine çarparak kaçtığı yer aldı. Polis kamera görüntülerinden plakasını tespit ettiği sürücü H.Ö.'yü gözaltına aldı. Saat 03.36'da yakalanan sürücünün hastanede yapılan kontrollerinde 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TOPLAM 6 BİN 56 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunun 46/2-g (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesine istinaden 1228 TL, 81/1-a (Trafik kazalarına karışanların kaza mahallinde durmaması ve kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almaması) maddesine istinaden 288 TL, 47/1-d (trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural,yasak,zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesine göre 132 TL, 48/5 (Hususi otomobili 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0.20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak) maddesine istinaden 1228 TL olmak üzere toplam 2 bin 876 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el kondu. Trafik magandası sürücüye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Hakkında idari işlem yapılmak üzere karakola teslim edilen sürücü "Çok pişmanım. Özür diliyorum." dedi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Çarpma anı

-Kazanın meydana geldiği yer

-Muhabir Anons (Soner Hasırcıoğlu)

-Şüphelinin karakola getirilmesi

-Genel ve detaylar

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