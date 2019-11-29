Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü
6 saat önce
Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntüİSTANBUL - O3 Karayolu Bayrampaşa mevkiinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü
İSTANBUL - O3 Karayolu Bayrampaşa mevkiinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
O3 karayolu Bayrampaşa mevki trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkan kadın ilginç görüntüler oluşturdu. Kadının ilerleyen araçta cep telefonuyla oynayarak canını tehlikeye attığı o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Çocukların telefon ve tabletle oynaması onları zeki yapmıyor Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu