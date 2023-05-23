Tuvalet temizliği esnasında dakikalarca kavga ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Tuvalet temizliği esnasında dakikalarca kavga ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

23.05.2023 16:24

İstanbul Bayrampaşa'da gündelik işçi olarak çalıştıkları işyerinde tuvaleti kimin temizleyeceği yüzünden çıkan tartışmada Salih Sıbıka bıçaklanarak öldürüldü. Dakikalarca süren ve cinayetle sonuçlanan kavga güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bayrampaşa, Terazidere Mahallesinde 20 Mayıs'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda tekstil atölyesinde günlük işçi olarak çalışan Ahmet A. ile Salih Sıbıka tartışmaya başladı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre ortak kullanılan tuvaleti kimin temizleyeceği konusunda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAKLANAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Dakikalarca süren kavga sırasında taraflar, içerde bulunan diğer çalışanlar tarafından güçlükle ayrıldı. Ancak dışarı çıktıktan 5 dakika sonra tekrar işyerine gelen Ahmet A., Salih Sıbıka'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sırasında bir çalışan da yaralanırken, hastaneye kaldırılan Salih Sıbıka hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'da tuvalet temizliği sırası cinayeti

CİNAYETİ BİR ANLIK ÖFKEYLE İŞLEMİŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma olaydan sonra kaçan Ahmet A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Bayrampaşa'da yakalanan ve Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ahmet A. poliste verdiği ifadesinde olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söyledi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa'da tuvalet temizliği sırası cinayeti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Mert kursun : Allah korkusu olmazsa asilanmazsa aileden boyle sonuclar normal Cevap Yaz 15 5 Yayından Kaldır
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Bayrampaşa, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuvalet temizliği esnasında dakikalarca kavga ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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