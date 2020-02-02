Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

18 dakika önce

Bayrampaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Bayrampaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ocak'ta Vatan Mahallesi'ndeki metruk evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 38,8 gram kubar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirdi.

Evde bulunan Burak S. (21), Semih A. (27) ve Şeyhmus A. (19) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak S. tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

Vatan Mahallesi, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üzerinde uyuşturucu çıkan şahıs, bekçiyi darp edip kaçtı
Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu Meteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyor Malatya Valiliği'nden "Deprem sonrası Alevi köylere yardım yapılmıyor" iddialarına yalanlama geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 13:54:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]