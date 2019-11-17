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- Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu kamerada

6 saat önce

- Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu kamerada Bayrampaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındıİSTANBUL - Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonları kameralara yansıdı.

- Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu kamerada

Bayrampaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonları kameralara yansıdı. 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda evlerde zulalanmış uyuşturuculara el konuldu.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Ekim - 9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Farkı adreslere yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 360 gram Metamfetamin, 90 gram esrar, 6 gram eroin, 144 adet uyuşturucu hap, 9 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet hassas terazi, uyuşturucu madde içerisinde elde ettiği düşünülen 4 bin 245 TL ve 100 dolar para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu kamerada

Bayrampaşa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
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