Bayrampaşa'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da bir tekstil şirketindeki kasadan 36 bin 520 lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 14 Mayıs'ta Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki bir tekstil şirketindeki kasadan para çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, düzenlediği operasyonla 18 yaşındaki küçük şüpheli İ.E.S. ile T.K (21) ve S.P'yi (21) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.E.S'nin "hırsızlık", T.K'nin "hırsızlık" ve "yaralama", S.P'nin ise 16 ayrı "hırsızlık" ve "gasp" suçundan emniyette kaydının bulunduğu bildirildi.

Şüphelilerin gece saatlerinde iş yerine çatıdan girdikleri, kasanın kilidini kırarak içindeki 36 bin 520 lirayı çaldıkları öne sürüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin iş yerine çatıdan girmeleri ile iş yeri içindeki anları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.P. tutuklandı, yaşı küçük İ.E.S. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.