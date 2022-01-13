Üye Girişi
Bayrampaşa'da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı - Son Dakika

Bayrampaşa'da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı

13.01.2022 11:34
Bayrampaşa'da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı

İstanbul'da hırsızlık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle çeşitli cezalara çarptırılan ikiz kardeşler, bu kez Bayrampaşa'da ortaya çıktı.

İstanbul'da hırsızlık suçlarına karıştıkları gerekçesiyle çeşitli cezalara çarptırılan ikiz kardeşler, bu kez Bayrampaşa'da ortaya çıktı. İkizler, girdikleri evden çaldıkları elektrikli soba, bavul, parfüm ve tost makinası ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre dün sabah saatlerinde Bayrampaşa'ya bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsız ya da hırsızların yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında etraftaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri, iki şüphelinin eşkal bilgilerine ulaştı. Ulaşılan eşkal bilgilerinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Olaya karışan şüphelilerin, daha önce de benzer birçok suç kaydından ceza aldığı belirlenen E.K. ve B.K. adlı ikiz kardeşler olduğu saptandı.

Son yaptıkları hırsızlıklarla yerleri belli olan ikizler, aynı gün Kartaltepe Mahallesi civarında çaldıkları eşyalar ile yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan E.K. ve B.K., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Evden Hırsızlık" suçu kapsamında bu sabah adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Bayrampaşa'da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı

YORUMLAR
500

Bayrampaşa, Hırsızlık, Muratpaşa, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı - Son Dakika


Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu         
12:15
Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın         
11:59
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı         
11:10
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16

Son Dakika Haberleri
11:58 İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!
11:57 Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar
11:47 Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
11:45 Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!
11:42 Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı
11:39 Özcan Deniz'e İranlı sevgili vetosu! Annesi evi terk etti iddiası
11:19 ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde
11:07 13 Ocak 2022! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Yöneylem Araştırma'dan dikkat çeken anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu karşısında kaybediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 12:19:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da yakalanan hırsızlar sabıka dosyaları kabarık ikiz kardeşler çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement