Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Yanan Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Bayrampaşa'da Yanan Daire Kullanılamaz Hale Geldi

1 saat önce

BAYRAMPAŞA'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken daire kullanılmaz hale geldi.

Bayrampaşa'da Yanan Daire Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
BAYRAMPAŞA'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken daire kullanılmaz hale geldi.

Kartaltepe Mahallesi Beyaz Lale Sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri ve yangın çıkan dairede bulunan bir kişi kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:26 Kaynak: DHA

Sabah, İtfaiye, Güncel
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