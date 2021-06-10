Bayrampaşa'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeni Hal Yolu TEM otoyolu istikametinde hareket eden 34 ACA 563 plakalı içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nin önünde yanmaya başladı.

Bayrampaşa 'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

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