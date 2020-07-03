Bayrampaşa'da yangın - Son Dakika

Bayrampaşa'da, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Nikah Salonunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Nikah Salonunun dış cephesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken bina boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen ve incelemede bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yangında can kaybı ve yaralanan olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"İtfaiyenin raporunu bekleyeceğiz ancak elektrik kontağında şase yaparak çıktığı ifadesi tarafıma iletildi. Dolayısıyla o kıvılcımla birlikte kompozitlerin aralarında da petrol türevleri vardır. İtfaiye raporunda tam olarak ortaya çıkacak. Herhalde kıvılcım kompozitlerin arasındaki maddeye temas etti. Tek tesellimiz kimse yoktu. Yukarılarda kimse yoktu. Aşağıdakileri de hemen tahliye ettik. Havaların bu kadar sıcak olması her şeyi tetikliyor. Bir kıvılcım da bunu tetikleyerek bu hale getirdi."