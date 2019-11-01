Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da yangın; balkonda mahsur kalanlar kurtarıldı
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da yangın; balkonda mahsur kalanlar kurtarıldı

Bayrampaşa'da yangın; balkonda mahsur kalanlar kurtarıldı

6 saat önce

BAYRAMPAŞA'da girişindeki elektrik saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 3 katlı binayı duman kapladı.

Bayrampaşa'da yangın; balkonda mahsur kalanlar kurtarıldı, System.String[]
BAYRAMPAŞA'da girişindeki elektrik saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 3 katlı binayı duman kapladı. Duman yoğunluğundan binada mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, 16.00 sıralarında Bayrampaşa Kartepe Mahallesi Elektrik sokağında 3 katlı bir binanın girişindeki elektrik saatlerinde çıktı. Apartman boşluğundan yükselen dumanlar bütün binayı sardı. Dairelerinin içine yoğun duman giren bir aile balkona çıkıp yardım bekledi. Binadakilerin bildirmesiyle kısa sürede olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle balkonda mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişiyi kurtarırken yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangında bir can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'KHK faciadır' diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar
Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:09:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da yangın; balkonda mahsur kalanlar kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]