Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da yangın; dumandan mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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Bayrampaşa'da yangın; dumandan mahsur kalanları itfaiye kurtardı

46 dakika önce

BAYRAMPAŞA'da bir apartmanın, içinde hurda eşyalar bulunan, kullanılmayan bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bayrampaşa'da yangın; dumandan mahsur kalanları itfaiye kurtardı, System.String[]
BAYRAMPAŞA'da bir apartmanın,  içinde hurda eşyalar bulunan, kullanılmayan bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurda eşyaların alev almasıyla başlayan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü: Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Kartaltepe Mahallesi Geyik Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Bodrumdaki eski eşyalar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevler, bodrumdaki tüm eşyaları sararken, tüm bina içi dumanla kaplandı. Yoğun duman nedeniyle aşağı inemeyen üst katlardaki bina sakinleri,  dairelerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle aşağı inemeyen 6 kişiyi itfaiye sepetine alarak aşağı indirdi.  Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar  ambulanslara alınırken, 1 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.


- İstanbul
İtfaiye, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:30 Kaynak: DHA
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