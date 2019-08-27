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Bayrampaşa'da yangın paniği

47 dakika önce

Bayrampaşa'da bir evin elektrik panosunda çıkan yangını söndürmeye çalışan bir kadının elleri yanarken, üst katlarda mahsur kalan 6 vatandaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bayrampaşa'da yangın paniği, System.String[]

Bayrampaşa'da bir evin elektrik panosunda çıkan yangını söndürmeye çalışan bir kadının elleri yanarken, üst katlarda mahsur kalan 6 vatandaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Bayrampaşa Maltepe Mahallesi Geyik Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan yaşlı kadının elleri yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı kadına ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Dumanlar sebebiyle üst katlarda mahsur kalan 6 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Fenalaşan itfaiyecilere ayran dağıttı


Çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alan bazı itfaiye erleri dumandan etkilenip fenalaştı. Ekip arkadaşları tarafından başlarına su dökülen itfaiyecilere vatandaşlar ayran dağıttı. - İSTANBUL

Bayrampaşa, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:29 Kaynak: İHA
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