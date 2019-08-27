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Bayrampaşa'da yangın paniği...Mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

26 dakika önce

Bayrampaşa'da yangın paniği...Mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı Yangını söndürmeye çalışan bir kadının elleri yandıİSTANBUL - Bayrampaşa'da bir evin elektrik panosundan çıkan yangını söndürmeye çalışan bir kadının elleri yanarken, üst katlarda mahsur kalan 6 vatandaş ise itfaiye...

Bayrampaşa'da yangın paniği...Mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Yangını söndürmeye çalışan bir kadının elleri yandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir evin elektrik panosundan çıkan yangını söndürmeye çalışan bir kadının elleri yanarken, üst katlarda mahsur kalan 6 vatandaş ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bayrampaşa Maltepe Mahallesi Geyik Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan yaşlı kadının elleri yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı kadına ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Dumanlar sebebiyle üst katlarda mahsur kalan 6 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fenalaşan itfaiyecilere ayran dağıttı

Çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alan bazı itfaiye erleri dumandan etkilenip fenalaştı. Ekip arkadaşları tarafından başlarına su dökülen itfaiyecilere vatandaşlar ayran dağıttı.

Bayrampaşa, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:46 Kaynak: İHA
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