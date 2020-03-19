Bayrampaşa'da yangına müdahale eden itfaiyeci yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da yangına müdahale eden itfaiyeci yaralandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da yangına müdahale eden itfaiyeci yaralandı

6 saat önce

Bayrampaşa'da iş yerinin bodrum katında çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden biri yaralandı.

Bayrampaşa'da iş yerinin bodrum katında çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden biri yaralandı.

Bayrampaşa'da yangına müdahale eden itfaiyeci yaralandı

Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:10 Kaynak: AA

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