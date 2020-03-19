Bayrampaşa'da yangına müdahale eden itfaiyeci yaralandı - Son Dakika

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Bayrampaşa'da yangına müdahale eden itfaiyeci yaralandı
6 saat önce
Bayrampaşa'da iş yerinin bodrum katında çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden biri yaralandı.
Bayrampaşa'da iş yerinin bodrum katında çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden biri yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:10 Kaynak: AA
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