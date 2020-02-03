BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFAİYECİ AĞIR YARALANDI (1) - Son Dakika

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BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFAİYECİ AĞIR YARALANDI (1)
6 saat önce
Bayrampaşa'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:23 Kaynak: DHA
Bayrampaşa'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
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-İş yerinden çıkan dumanlar
- İtfaiye
erinin ambulansa taşınması
-Ambulansa konması
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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