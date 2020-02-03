BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFAİYECİ AĞIR YARALANDI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFAİYECİ AĞIR YARALANDI (1) - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFAİYECİ AĞIR YARALANDI (1)

6 saat önce

Bayrampaşa'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFAİYECİ AĞIR YARALANDI (1), System.String[]

Bayrampaşa'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-İş yerinden çıkan dumanlar

- İtfaiye erinin ambulansa taşınması

-Ambulansa konması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:23 Kaynak: DHA
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