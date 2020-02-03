Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı

6 saat önce

Bayrampaşa'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı.

Bayrampaşa'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı

Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:40 Kaynak: DHA
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