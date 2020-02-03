Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı - Son Dakika

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Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı
6 saat önce
Bayrampaşa'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:40 Kaynak: DHA
Bayrampaşa'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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