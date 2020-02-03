Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı (1) - Son Dakika

Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı (1)

6 saat önce

BAYRAMPAŞA'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı.

Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı (1), System.String[]
BAYRAMPAŞA'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:41 Kaynak: DHA
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