Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı (1) - Son Dakika

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Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı (1)
6 saat önce
BAYRAMPAŞA'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:41 Kaynak: DHA
BAYRAMPAŞA'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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