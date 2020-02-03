Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı .mpg - Son Dakika

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Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı .mpg
6 saat önce
BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFİAYECİ AĞIR YARALANDI (3) .mpg.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:54 Kaynak: DHA
BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFİAYECİ AĞIR YARALANDI (3) .mpg
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