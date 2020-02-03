Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı

6 saat önce

BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFİAYECİ AĞIR YARALANDI (2) (Havadan görüntü)

BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFİAYECİ AĞIR YARALANDI (2) (Havadan görüntü)

Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü
BM, İdlib'de gerginliğin azaltılmasını istedi Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yeni evli kişi hayatını kaybetti Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:41:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfiayeci ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]