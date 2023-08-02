Bayrampaşa'da Yangında Mahsur Kalan 9 İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Yangında Mahsur Kalan 9 İşçi Kurtarıldı

02.08.2023 12:37

Bayrampaşa'da bulunan 5 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 9 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangına müdahale eden 7 itfaiyeci dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapıyor.

BAYRAMPAŞA'da 5 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 9 işçi kurtarıldı. Yangında müdahale eden 7 itfaiyeci dumandan etkilendi.

Yangın Yıldırım Mahallesi Şehit Sadullah Balkan Sokak'taki 5 katlı iş merkezinin bodrum katında bulunan ve reklam panosu yapıldığı belirtilen bir iş yerinde saat 09.30 sıralarında çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Bodrum katlarda mahsur kalanlar bulunduğu ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Katta bulunan yatakhaneye sığındığı öğrenilen 9 işçi, itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu kurtarıldı. Yangına müdahale eden 7 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Kurtarılanlara ve itfaiyecilere ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı. Bodrum kattaki duman tahliyesi sürerken itfaiyenin de yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 09.49'da Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinde yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilerek yangına müdahale edilmiş olup yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevrede bulunan hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

"İÇERİDE MAHSUR KALAN 9 KİŞİ KENDİNİ BİR ODAYA KAPATMIŞ"

Yangın çıkan binanın sahibi Yıldırım Cihangir, "Şu anda her şey kontrol altında. İçeride mahsur kalan 9 kişi kendini bir odaya kapatmış. İtfaiye ekipleri güzel bir çalışmayla 9 kişiyi kurtardı. Kurtarılan işçilerin durumu iyi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırdılar" dedi

- İstanbul

Kaynak: DHA
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Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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