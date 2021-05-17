Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

17.05.2021 21:06

Son dakika habere göre Bayrampaşa'da bakıma muhtaç annesiyle birlikte yaşayan 45 yaşındaki İskender Günaydın, evinde ölü bulundu.

Bayrampaşa'da bakıma muhtaç annesiyle birlikte yaşayan 45 yaşındaki İskender Günaydın, evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Gül Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, yatalak annesiyle birlikte yaşayan 45 yaşındaki İskender Günaydın, evinde fenalaşarak düştü. Oğlunun yere düşme sesini duyan başka bir odadaki annesi apartmandaki komşularını aradı. İskender Günaydın'ın evine gelen komşuları kapıyı açamadı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evin kapısını açıldı. İtfaiye ekipleri eve girdiğinde İskender Günaydın'ın yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İtfaiye ekiplerinin haber vermesiyle 112 sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İskender Günaydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sinir krizleri geçiren Günaydın'ın yatalak annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Günaydın'ın cansız bedeni otopsi incelemesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ANNESİ DÜŞME SESİNİ DUYMUŞ

Komşulardan Adem Sırmalı, Birkaç hafta önce Covid-19'a yakalanmıştı. Birkaç gün önce iyileşti. Kendisiyle konuşuyorduk, bir şeyi yoktu. Yatalak annesiyle birlikte yaşıyordu. Annesi düşme sesi duymuş, bir arkadaşımıza haber vermiş. Kapıyı açamayınca itfaiyeyi çağırdılar. Annesinin durumu iyi dedi.

Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

Bayrampaşa, Gül Sokak, İskender, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs teklifi: 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon yönetsin Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs teklifi: 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon yönetsin Igor Tudor, Galatasaray'a açtığı tazminat davasını kazandı Igor Tudor, Galatasaray'a açtığı tazminat davasını kazandı Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
17:59 Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı
17:58 Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü
17:55 SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
17:54 Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı
17:44 Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat
17:40 İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
17:37 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
17:12 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz         
21:17
Tahkim Kurulu, Cenk Tosun'un cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu, Cenk Tosun'un cezasında indirime gitti         
21:03
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi         
20:02
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin lira destek alacak işletmeler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin lira destek alacak işletmeler         
19:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız         
19:28
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı         
17:49
Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı         
16:19
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 21:32:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! BAYRAMPAŞA'DA YATALAK ANNESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement