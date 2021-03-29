Bayrampaşa'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

29.03.2021 15:21

- Bayrampaşa'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı Başkan Aydıner çocuklarla beraber yaya geçitlerini kırmızıya boyadı Bayrampaşa'da, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' sloganı öğrenciler yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

- Bayrampaşa'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Başkan Aydıner çocuklarla beraber yaya geçitlerini kırmızıya boyadı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' sloganı öğrenciler yaya geçitlerini kırmızıya boyadı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in de çocuklarla çizgileri boyadığı anlar drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımının ardından, Bayrampaşa Belediyesi ile Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri okul önündeki beyaz olan yaya geçidini kırmızıyla boyadı. Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen proje, yarın itibariyle tüm Türkiye genelinde uygulanacak.

"Bir farkındalık oluşturmak üzere buradayız"

Çocuklarla birlikte yaya geçitlerini boyayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bir farkındalık oluşturmak üzere buradayız. Karşıdan karşıya geçişlerde 'beyaz çizgi' diye adlandırdığımız çizgiler üzerinde araçların daha hassas davranmaları ve yayaya öncelik verebilmeleri için yarın Türkiye çapında yapılacak organizasyon. Yavrularımız 'başkanım biz bugün yapalım' dedi ve biz de yapıyoruz" şekilde konuştu.

"Yaya geçitlerini boyayacağız ve arabaların dikkatini çekmeyi sağlayacağız"

Yaya geçitleri kırmızıya boyanırsa araçların daha çok dikkatini çekeceğini belirten öğrenci Resul Bulut, "Yaya geçitlerini boyayacağız ve arabaların dikkatini çekmeyi sağlayacağız. Onlarda görünce duracaklar. İnsanlar tabelaları görmüyor biz de böylece dikkat çekeceğiz" diye konuştu.

Bayrampaşa'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı
Bayrampaşa'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı
Bayrampaşa'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı
Bayrampaşa'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

İçişleri Bakanlığı, Atila Aydıner, Bayrampaşa, 30 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı - Son Dakika


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