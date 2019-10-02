Bayrampaşa'da okul önünde bulunan yaya geçidinde bir araya gelen ilçe protokolü çok sayıda öğrenci ile birlikte yaya güvenliğine dikkat çekmek için yaya geçidinde "Yaya Geçidi Nöbeti" tuttu.

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesinin ardından 81 ilde eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr.Soner Şenel, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, çok sayıda öğrenci ile birlikte yaya güvenliğine dikkat çekmek için Bayrampaşa Uluğbey İlkokulu önündeki yaya geçidinde, "Yaya Geçidi Nöbeti" tuttu. Öğrencilerin yoğun olarak katılım sergilediği etkinlikte sürücülere trafik kurallarının yazılı olduğu broşürler dağıtıldı.

"ÖĞRENCİLERİMİZLE BİRLİKTE SÜRÜCÜLERE BROŞÜR DAĞITTIK"

Öğrencilerle birlikte sürücüleri bilgilendirmek için broşür dağıttıklarını ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bugün Türkiye'de önemli bir gün. Bir farkındalık oluşturmak üzere kaymakam bey ile birlikte İçişleri Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın talimatları gereği burada karşıdan karşıya geçerken, özellikle yavrularımızın ve halkımızın araçlar tarafından takip edilerek, yayanın ayağını yaya geçidine attığı an aracın durmasıyla ilgili bir farkındalığı ortaya koyabilmek için Türkiye çapında bir organizasyon yapıldı. Biz de Bayrampaşa'da kaymakamımız ile birlikte okulların önlerinde bu organizasyonu yapıyoruz. Yavrularımız düdükleri ile birlikte, broşürleri bütün arabalara dağıttı" diye konuştu.

"ÖNCELİK BİZİM DEDİK"

Sürücüleri bilgilendirdiklerini ifade eden öğrenci Sümeyra Tokgöz, "Arabaları durdurup onlara broşür verdik. Önceliğin bizim olduğunu söyledik" dedi.

(Emrah Kuş/İHA)