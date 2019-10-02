- Bayrampaşa'da "Yaya Güvenliği Nöbeti" tutuldu

Başkan Atila Aydıner, öğrencilerle birlikte "Yaya Güvenliği Nöbeti" tuttu

İSTANBUL - Bayrampaşa'da okul önünde bulunan yaya geçidinde bir araya gelen ilçe protokolü çok sayıda öğrenci ile birlikte yaya güvenliğine dikkat çekmek için yaya geçidinde "Yaya Geçidi Nöbeti" tuttu.

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesinin ardından 81 ilde eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, çok sayıda öğrenci ile birlikte yaya güvenliğine dikkat çekmek için Bayrampaşa Uluğbey İlkokulu önündeki yaya geçidinde, "Yaya Geçidi Nöbeti" tuttu. Örencilerin yoğun olarak katılım sergilediği etkinlikte sürücülere trafik kurallarının yazılı olduğu broşürler dağıtıldı.

"Öğrencilerimizle birlikte sürücülere broşür dağıttık"

Öğrencilerle birlikte sürücüleri bilgilendirmek için broşür dağıttıklarını ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bugün Türkiye'de önemli bir gün. Bir farkındalık oluşturmak üzere kaymakam bey ile birlikte içişleri bakanlığımızın, cumhurbaşkanlığımızın talimatları gereği burada karşıdan karşıya geçerken, özellikle yavrularımızın ve halkımızın araçlar tarafından takip edilerek, yayanın ayağını yaya geçidine attığı an aracın durmasıyla ilgili bir farkındalığı ortaya koyabilmek için Türkiye çapında bir organizasyon yapıldı. Biz de Bayrampaşa'da kaymakamımız ile birlikte okulların önlerinde bu organizasyonu yapıyoruz. Yavrularımız düdükleri ile birlikte, broşürleri bütün arabalara dağıttı" diye konuştu.

"Öncelik bizim dedik"

Sürücüleri bilgilendirdiklerini ifade eden öğrenci Sümeyra Tokgöz, "Arabaları durdurup onlara broşür verdik. Önceliğin bizim olduğunu söyledik" dedi.