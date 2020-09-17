Bayrampaşa'da yenilenen parklar dikkat çekiyor - Son Dakika

Bayrampaşa'da yenilenen parklar dikkat çekiyor

İlçedeki parkları daha modern ve işlevsel hale getirmek amacıyla projeler geliştiren Bayrampaşa Belediyesi, Dr. Sümer Çavdar Parkı'nı da baştan sona yeniledi.

Bayrampaşa'da yenilenen parklar dikkat çekiyor, System.String[]

İlçedeki parkları daha modern ve işlevsel hale getirmek amacıyla projeler geliştiren Bayrampaşa Belediyesi, Dr. Sümer Çavdar Parkı'nı da baştan sona yeniledi. Kısa sürede tamamlanan çalışma ile parkın büyüklüğü iki katına çıkartıldı ve parktaki yeşil alan miktarı ile ağaç sayısı artırıldı. Parkın açılışını gerçekleştiren Başkan Atila Aydıner, "Mutlu kent Bayrampaşa'mızın mutluluğu için gece gündüz çalışmaktan ve proje üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki parkların sayısını artırırken diğer taraftan mevcut parkları bir bir yeniliyor. Bu kapsamda Orta Mahalle'de bulunan Dr. Sümer Çavdar Parkı da baştan sona yenilendi ve genişletildi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar çerçevesinde, parkın büyüklüğü iki katına çıkartıldı, parktaki ağaç sayısı ile yeşil alan miktarı artırıldı ve çocuk oyun grupları yenilendi. Ayrıca parka yepyeni bir havuz yapıldı ve toplam 11 adet işlevsel oturma grubu (kamelya ve pergola) inşa edildi.

"İlçemizin marka değerini yükseltmek için çalışıyoruz"

Ekibiyle birlikte parkın açılışını gerçekleştiren ve parkta incelemelerde bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bütün gayemiz ilçemizin marka değerini yükseltmek ve burayı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek. Bu bağlamda yeni, farklı ve anlamlı projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bizler, Mutlu kent Bayrampaşa'mızın mutluluğu için gece gündüz çalışmaktan ve proje üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yenileyip, genişlettiğimiz ve çalışma arkadaşlarımız ile birlikte halkımızın hizmetine sunduğumuz Dr. Sümer Çavdar Parkımızın ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böyle güzel bir parkın ortaya çıkması için emek veren mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da yenilenen parklar dikkat çekiyor - Son Dakika

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