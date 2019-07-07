BAYRAMPAŞA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYALARA OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Görüntü Dökümü: ------------------- -Olay yerinden görüntü -Polis ekiplerinden görüntü -Kazaya karışan otomobilden görüntü -Genel ve Detaylar

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var