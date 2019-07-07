Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı
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Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı

1 saat önce

BAYRAMPAŞA'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı.

Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı, System.String[]
BAYRAMPAŞA'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Kazada yayalardan biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. 
Kaza, saat 11.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih C. yönetimindeki 34 ZF 4444 plakalı otomobil, hal istikametinde ilerlerken yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Çintak ve İhsan Karakaya'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan İhsan Karakaya'yı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi hastanesine, Zeki Çintak'ı ise özel bir hastaneye kaldırdı.  Tedavi altına alınan Zeki Çintak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan İhsan Karakaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Fatih C. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:43 Kaynak: DHA
Karakaya, Fatih, Güncel
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